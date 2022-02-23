財政預算案｜禁追租業主陷兩難　地建會梁志堅：情況很淒涼

新一份《財政預算案》今公布，當中包括提出立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，為期三個月，並可按需要延長三個月，法例在六個月後自動失效。如有業主因租金減少受影響，銀行將彈性處理。

梁志堅：非所有業主也是富貴大業主

對於禁追租新措施，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，對於業主是兩難情況，形容情況很「淒涼」。梁志堅指，並非所有業主也是富貴的大業主，市場上有很多中小型業主亦把旗下物業抵押予銀行，「如果冇租收，又要還利息畀銀行，又要交差餉，會好淒涼」。他認為，政府應該與銀行溝通，配合最新措施。

李根興：對舖市「再踩多腳」 舖價再跌5%

於各區持有多個舖位物業的盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興認為，禁追租新措施對舖市構成負面影響，雖短期不會構成重大影響，但政府開了先例，有機會影響後市。他又指，現在已經很多租客要求減租，「大部分業主都有得傾， 即使冇得傾，都仲未會告租客，因為唔想逼死租客」。

他認為，新措施是對舖市「再踩多腳」，受影響行業的舖位，短期內售價會因而下跌多約3％至5%；惟租金走勢則因消費劵刺激，料不受影響，反而可能會有更多租客於市場租舖，有利支持租金。

蔡志忠：禁追租博民望 屬壞先例

至於擁有多項物業，物業資產估值至少逾10億元的資深投資者蔡志忠表示，香港一直是法治之區，向來尊重合約精神，認為禁追租新措施是壞先例，認為新一份《財政預算案》只顧博取民望。

蔡氏又認為，禁追租措施原意是體諒租戶，協助商戶渡過難關，不過對業主完全沒有支援，又質疑租戶在首一至三個月沒有交租的情況，又如何在第四個月一口氣交租，很容易導致租戶「走數」的撒賴情況，除非政府願意對此作出擔保。