疫情｜信和及黃廷方慈善基金捐500萬　支援基層兒童抗疫

信和集團及黃廷方慈善基金宣布，捐出500萬元予醫院管理局支援轄下醫院的兒科服務，包括香港兒童醫院。此外，為進一步照顧留家抗疫的基層兒童及其家庭，集團與非牟利團體合作為不適合隔離的劏房家庭提供臨時住宿。

為劏房文憑試考生 提供短暫住宿

鑑於近日有基層家庭因附近有劏房戶染疫而需要在家隔離，集團將與香港社區組織協會合作，計劃協助居於劏房、有急切需要的基層家庭，暫時搬離有確診個案的擠逼環境，另與香港青年協會合作為有逼切需要而居於劏房戶的應屆香港中學文憑試考生，提供短暫住宿服務，資助他們於領袖學院（前粉嶺裁判法院）的單位暫時居住，以支援其學業及情緒需要。

此外，為配合政府防疫措施，學生提早放暑假留家抗疫，信和將與海洋公園合作提供一系列適合三至八歲兒童的網上學習活動。課程為期四星期，將以故事及遊戲形式介紹生物多樣性及動物知識，讓10,000名基層兒童在居家抗疫期間，仍可以參與這些有趣又有學習意義的活動。

黃永光：為基層兒童提供適切援助

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，在目前持續嚴峻的疫情下，為基層兒童及其家人提供適切援助至為重要，集團將繼續支持特區政府採取一切必要措施對抗疫情，希望各界繼續緊密協作。

第五波疫情為本港帶來前所未有的挑戰，集團一直透過與不同夥伴合作，全力支援社區上有需要人士，包括與民建聯及信和集團義工隊，合力送出28萬套快速檢測予基層人士、為院舍提供500套倍靈遙距健康監測系統，並將旗下酒店改為社區隔離設施等。

早前，集團旗下綜合社區項目「一喜種田」將收割所得的新鮮有機蔬菜送予慈善團體，信和酒店也透過「愛心暖湯行動」以熱湯在冬天向2,000名⾧者送暖。