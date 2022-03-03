內地客蝕近千萬沽廣播道豪宅　十年貶值24%　暫為今年最傷

不時傳出蝕讓的市區屋苑九龍塘尚御，新近再錄得一宗損手個案，一伙由內地客持有的尚御高層四房戶，剛以3,118萬元易手，較2010年買入價帳面貶值23.8%，暫為今年蝕幅最大的二手住宅成交。

市場消息透露，單位為尚御1座高層C室，實用面積1,603平方呎，採四房間隔，四間房間及客廳均望向廣播道方向。單位早於四年前推出放盤，初時叫價4,300萬元，惟一直未獲承接，近月終減價至3,118萬元沽出，累減27%，成交呎價19,451元。

參考位於尚御旁邊、前身為港台教育電視大樓的廣播道79號住宅地皮，去年10月份由麗新發展（0488）以16.083億元投得，每呎樓面地價約22,464元。反映上述尚御單位的成交呎價，較旁邊地皮「麵粉價」更低。

2010年4092萬購入 料實蝕逾千萬

據了解，上述單位原業主的英文名字為國語拼音，料為內地人士，於2010年9月以4,092.5萬元買入上址，即是次易手帳面勁蝕約974.5萬元，十二年間物業貶值23.8%。如連同佣金、稅項等雜費，料實蝕逾千萬元。

尚御位於廣播道81號，前身為亞洲電視廣播道總台地皮，屋苑於2011年4月入伙，提供3座，共103伙。據代理數字，尚御向來二手交投不算多，單計去年至今，累錄約6宗二手買賣，4宗需要蝕讓，帳面蝕幅由2%至18%不等。