疫情股市雙夾擊　十大屋苑減價盤急增2倍　海怡半島最誇張｜附表

本港自2月起受盡第五波疫情影響，各行各業經歷前所未有的挑戰，物業市場亦不例外。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今表示，一手幾近停頓，二手業主為求順利沽出手持物業，只好減價求售，反映樓價表現的中原城市領先指數CCL已較去年底下跌2.5%。

據中原地產放盤資料統計，十大屋苑最新減價盤量達846個，較去年底（第五波疫情爆發前夕）增加218%，十大屋苑減價盤總數較去年底升逾倍，個別屋苑最多達5倍。

其中，鴨脷洲海怡半島的減價盤，由去年底12個大增至現在的80個，增幅5.6倍；天水圍嘉湖山莊的減價盤，亦由去年底69個增至現在的158個，增1.2倍（見下圖）。減價盤例子中，最誇張為美孚新邨2期吉利徑21號高層A室，叫價已下調14.4%至625萬元，仍在放售中。

陳永傑指，第五波疫情未能有效控制，令一二手成交量同告急跌，據中原研究部資料預料，今年首季一、二手住宅成交或僅錄8,927宗，創十三個季度新低。

他繽指，內地深圳、東莞等地實施全民強檢，內地股市及港股急跌，今日港股收市更跌破20000點，跌1022點。陳永傑指，疫情加上股市大跌，雙重夾擊，料3月底減價盤量將較現時再增20%至30%，相信有意放售物業的業主，需下調叫價3%至5%才有機會沽貨。