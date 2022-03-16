鄧成波家族放售觀塘全幢酒店　市值達31億

由舖王鄧成波家族持有的觀塘全幢酒店，最新推出市場放售，市值高達31億元，為鄧氏家族近年放售物業之中最貴重。以項目提供598間客房計，平均每間客房價值約518萬元。

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，上述悅品海景酒店．觀塘，位於偉業街163號，於2007年落成，樓高32層，兩面單邊，佔地約1.9萬平方呎，總樓面面積約23.5萬平方呎。酒店提供598間客房，屬區內少有的大型酒店。物業毗鄰港鐵牛頭角及觀塘站。

昨日起用作社區隔離設施

據悅品海景酒店．觀塘網頁資料，為配合本港抗疫措施，該幢酒店獲香港政府指定為社區隔離設施，於3月15日起不會對公眾開放，直至另行通知。

前身為觀塘麗東酒店 五年前23億買入

翻查資料，上述酒店前身為觀塘麗東酒店，原由恒地（0012）持有，但在2017年2月份獲鄧成波家族以23億元買入，隨後在2018年2月易名為悅品海景酒店．觀塘。

近年鄧成波家族不時放售物業，但價值一般不超過20億元，僅屯門東亞紗廠工業大廈第一期全幢業權於去年7月以22.4億元沽出。

鄧成波家族持有不少酒店物業，如旗下服務式住宅荃灣汀蘭居，2月底傳獲買家以15億元洽購至尾聲，若交易落實，預計帳面將蝕讓約1.8億元。若以項目提供436間客房計算，平均每間房價值約344萬元。