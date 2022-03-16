港鐵百勝角通風樓項目　每呎補地價3789元創將軍澳新高

港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，今天（16日）起招標，4月13日截標。市場消息透露，項目補地價金額11.0137億元，以可建樓面約29萬平方呎計，每呎樓面補地價約3,789元，為將軍澳區內新高紀錄。

此外，發展商須另外出價競投，出價最少為5,000萬元，價高者得，而是次分紅比例不設下限，由發展商自行提出。

翻查資料，將軍澳區內對上一個每呎樓面補地價最高紀錄，為2020年9月推出的日出康城第13期，補地價金額55.68億元，每呎補地價約3,600元，項目由信置（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合組財團投得。是次通風樓項目將紀錄再推高5.25%。

港鐵旗下將軍澳百勝角通風樓物業發展項目。

項目本周一（14日）截收意向書，吸引36家發展商參與，包括會德豐地產、麗新發展（0488）、新地（0016）、南豐、華懋、恒地（0012）、信置（0083）、遠東發展（0035）、長實（1113）等。

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百勝角通風樓項目屬將軍澳市地段第132號之地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處、屋苑新寶城的對面，可經培成路及銀澳路直達港鐵坑口站。

項目將建於百勝角通風樓上方，佔地約4.84萬平方呎，可建樓面面積約29.07萬平方呎，為港鐵近年規模最細的鐵路住宅項目。項目將引入限呎條款，每伙實用面積最低為280平方呎，料全盤提供約550伙。

綜合市場資訊，市場預計上述項目每呎樓面地價約5,500元至8,000元，估值約16億至23.3億元。