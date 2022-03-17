美國加息｜陳永傑：加息令投資者卻步　料首季樓價跌3%

美國聯儲局公布加息0.25厘，為三年多來首次。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國一如市場預期踏入加息周期，惟利率僅0.25厘，顯示於俄烏戰爭下，美國加息仍存在不明朗因素，採審慎態度。

香港銀行資金相當充裕，陳永傑認為，香港銀行未必跟隨加息，但卻會拉遠港元與美元息差，令港元受壓，他相信，加息會為物業市場帶來短暫心理影響，令投資者卻步。

惟港元貶值及通脹的影響將蓋過加息因素，加上近日港股大幅波動，他相信物業仍是港人賴以保值的工具，單看本次美國加息因素，料對本港物業市場影響輕微，但長遠還看是否一如聯儲局所述，於5月縮表，年內加息七次，如香港銀行亦緊隨美國加息步伐，本港物業市場才難免會受影響。

疫情股市多項利淡 CCL首季已跌2.5%

回顧對上一次美國加息於2018年，年內中原城市領先指數CCL不跌反升，年內樓價升幅3.8%。炙而，近日市場充斥利淡因素較多，第五波疫情未受控，俄烏戰爭局勢未明，港股波動，均對香港物業市場造成影響。其中以疫情影響最為深遠，一手項目推售幾近停頓。

據一手銷監局資料顯示，本月迄今一手成交暫只錄51宗，陳永傑料全月一手成交或不足100宗，創2013年6月後新低。於睇樓活動減少下，有意沽貨業主只好減價求售，令二手呈價、量齊跌趨勢，中原城市領先指數CCL首季已錄2.5%的跌幅，今次再加上美國加息影響，陳永傑料首季二手樓價將錄得3%的跌幅。