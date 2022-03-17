美國加息｜買樓借500萬　倘H按加至1.2厘　每月供樓多2300元

美國聯儲局公布加息0.25厘，更預期今年全年或加息七次。香港金管局亦相應上調貼現窗基本利率至0.75厘。港元拆息（HIBOR）今日全線上揚，與供樓相關的一個月HIBOR報0.2847厘，較昨日高0.01048厘，創十六個半月新高。

HIBOR升至0.45厘 每月供樓多414元

市場普遍預期，本港銀行未必會跟隨美國的加息步伐，估計首季HIBOR仍可維持0.4厘以下水平，但若然HIBOR持續上升，對本港業主供樓影響有多大？假設業主向銀行借貸500萬元，還款年期為三十年，若以現時（3月17日）一個月HIBOR為0.28厘計，Ｈ按實際按息1.58厘，業主每月供款約17,449元。

HIBOR升至1.2厘 一年供樓開支增2.7萬

若然一個月HIBOR上升至0.45厘，Ｈ按實際按息則為1.75厘，業主每月供款將增加414元或2.4%，至17,862元；若然一個月HIBOR升至0.7厘，Ｈ按實際按息則達2厘，業主每月供款則較最初增加1,032元或5.9%，至18,481元。

假如一個月HIBOR上升1.2厘，Ｈ按實際按息則會升至2.5厘，業主每月供款將由最初的17,449元，增加2,307元或13.2%至19,756元，即一年供樓開支便增加約2.76萬元，夠買兩部iPhone 13 Pro 1TB手機（一部售價為12,699港元）。

有按揭業界人士認為，本港雖未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外流出，拆息將難免逐漸上升，料首季一個月HIBOR仍維持於0.4厘以下，不過，次季HIBOR或有機會升至0.8厘以下。然而Ｈ按實際按息相比起封頂息率或P按計劃，實際利率仍算低。