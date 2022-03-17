恒地9.25億統一土瓜灣舊樓業權　每呎地價1.11萬

恒地（0012）今日透過強制拍賣，以底價9.25億元投得土瓜灣麗華街1至7號、下鄉道14至16號及美華街2至8號的舊樓，成功統一業權。項目預計可重建一幢25層高的商住大廈，提供樓面82,974平方呎，以此估算，是次每呎樓面地價約11,148元，與本月初市建局批出予長實（1113）的土瓜灣四合一重建項目，呎價相若。

上述由恒地強拍的地盤為一幢8層高、建於1960年的舊樓，地下為舖位，樓上為住宅物業。發展商於2018年9月持有項目業權90.64%，隨後發展商進一步增加業權份數至96.63%，餘下3個單位尚待收購，包括麗華街1號2樓、美華街4樓，以及部分舊樓天台。

料重建25層高商住大廈

資料顯示，該舊樓物業在2018年，估值約4.34億元，其中地舖估值介乎282萬至1,544萬元，而住宅單位估值普遍介乎300萬至600萬元，天台的估值則為510萬元。基於樓齡及維修狀況不佳，而且大廈在功能上不符合現代安全標準和法定要求，因而獲批准重建。

在2021年12月的估值報告中，測量師認為上述物業重建後價值為7.854億元，物業地盤面積約9,734平方呎，可重建為一幢25層高的商住大廈，提供樓面82,974平方呎。不過最終法官未有採納上述估值，反而採納了高達9.25億元的重建後價值作為底價。法官指，底價9.25億元預計不會損害少數業主的利益。