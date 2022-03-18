毋懼加息｜十大屋苑周末睇樓量增兩成　黃埔花園勁升1.25倍

日前美國聯儲局決定加息0.25厘，屬三年來首次，市場預期踏入加息周期。不過本地置業人士似乎未受加息消息影響，兩間本地大型地產代理行周末預約睇樓量，均出現明顯升幅，個別藍籌屋苑睇樓量更按周大升1.25倍。

據中原資料，該公司本周十大屋苑預約睇樓量合共錄418組，按周上升21.9%，創8周新高。其中升幅最強勁為紅磡黃埔花園，睇樓量錄45組，按周大升1.25倍，而鴨脷洲海怡半島及天水圍嘉湖山莊，分別錄30組及100組睇樓客，按周各升50%及42.9%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第五波疫情漸露曙光，近日確診人數不再向升，買家對疫情發展有信心，同時亦增添置業信心。有買家見近日樓價回軟，亦趁機出動尋覓心水平盤，入市態度轉趨積極，令整體睇樓氣氛明顯好轉。

美聯15個指標屋苑睇樓量升6.5%

至於另一大型代理行美聯，以15個指標屋苑計算，周末預約睇樓量錄約363組，按周升約6.5%，連升四星期。其中升幅最多的屋苑為九龍灣德福花園，本周錄得10組睇樓量，按周升25%，而荔枝角美孚新邨周末睇樓量錄得20%的按周升幅，錄36組睇樓客。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美國日前宣佈加息25點子，符合市場預期，市場早已消化相關消息，故對樓市影響有限。而在政府宣佈放寬按保計劃後，整體樓市氣氛持續向好，換樓市場交投趨增，加上疫情發展平穩，置業需求明顯釋放，準買家紛紛出動睇樓，令本周末預約睇樓量上升。