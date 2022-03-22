新地十四鄉高球場擬改建戶外體育、康樂設施　如英式莊園

新地（0016）去年11月份為西貢西沙路十四鄉大型綜合發展項目進行次輪補地價，最新再向城規會遞交調整方案，把位於地盤C內的高爾夫球練習場等，改為多元化的戶外體育及康樂用途。從文件模擬圖可見，整個戶外環境尤如英式莊園。

申請人指，上述調整位置位於地盤C內東南方及西北方，現為「高爾夫球練習場」和「迷你高爾夫球練習場／短桿區／康樂及體育中心及附屬設施」。

新方案下，該位置將會用作其他體育及康樂用途，並同時略為增加非住用構築物數量，將先前體積較大用作高爾夫球練習場的構築物，分拆成較細小的單層構築物，作地盤C各區的體育及康樂活動的附屬設施。

據城規會文件資料，在上述調整方案擬建的體育及康樂設施仍包括高爾夫球場，另有11人足球場、至少5個網球場及大量綠化空間，整個綠化環境靠近海邊。

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十四鄉項目擬建46幢住宅 涉9700伙

申請人又指，上述調整方案的修訂相當輕微，沒有增加總樓面面積。十四鄉大型綜合發展項目為近年市場上最大型的私人住宅補地價項目，地盤面積約805萬平方呎，興建46幢樓高16至31層的分層住宅物業，住宅樓面涉及約579萬平方呎，涉及不多於9,700伙。

項目同時提供多幢樓高3至5層的非住宅建築物，涉及樓面約71.6萬平方呎，當中，康體中心與附屬設施佔約18.8萬平方呎，而住客會所及商業設施各佔約14.47萬及約13萬平方呎。車位數量多達3,166個。