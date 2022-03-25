CCL按周跌1.12%創53周新低　黃良昇料疫情見頂　樓價跌幅或收窄

放寬按保後首周，中原城市領先指數CCL最新報178.72點，創2021年3月後，53周新低，按周跌1.12%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL再創新低，皆因放寬按保，令部份買家未懼疫情搶先入市買平盤兼壓價，因而出現二手成交量止跌，成交價回落的情況。他預料，隨著疫情見頂，成交量增加，相信成交價跌幅將會收窄。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.68點，按周跌0.89%。CCL（中小型單位）報178.72點，創55周新低。CCL（大型單位）報178.73點，跌破2周前低位，創48周新低，跌幅為14周以來最大。

港島CCL_Mass創107周新低 按周跌3.02%

至於按地區劃分，受買家趁低壓價入市影響，港島樓價率先向下，其次為新界西，預料會逐步漫延至新界東及九龍。港島CCL_Mass報179.70點，跌穿180點，創107周新低，按周跌3.02%，跌幅23周以來最大，結束3周連升。新界西CCL_Mass報168.23點，按周跌2.23%，跌幅24周以來最大，結束2周連升，但未有跌破2周前166.47點低位。

而新界東及九龍的樓價較平穩，新界東CCL_Mass報193.40點，按周微跌0.06%，連續2周企穩193點水平；九龍CCL_Mass報176.18點，按周升1.41%，升幅28周以來最大，連跌3周後反彈。