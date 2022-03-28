最貴商業街不再　羅素街驚現6間口罩店　普遍租值蒸發九成

曾為全球租金最貴街道的銅鑼灣羅素街，最新再錄得一宗短租個案，租金僅約10萬元，較高峰期月租累挫近90%，新租客口罩店。

高峰期月租90萬 近四年多次更換租客

市場消息透露，羅素街59至61號地下B6號舖，面積約300平方呎，最新獲口罩店以每月約10萬元承租，呎租約333元。翻查資料，舖位由資深投資者鄺惠邦持有，在2013年零售高峰期時曾租予名牌首飾店Folli Follie，月租約90萬元，當時呎租高達3,000元。

隨後零售市況一直下滑，2018年上述舖位租金已腰斬，由藥妝店以每45萬元租用。舖位及後多次更換租客，2020年5月份獲化妝品開倉店以月租約10萬元短租，三個月後又獲口罩店以每月約8萬元短租。對上一個租戶為健康食品店，月租約20萬元，雖為長租租戶，但僅承租一年便遷出。

多寶地產董事總經理陳志寶表示，近年零售市況受疫情影響，生意大不如前，核心區吉舖湧現，部分舖位長期未獲承租，個別業主接受現實讓短租戶進駐，租金水平較過往高峰期大幅度滑落。

他又指，過去羅素街舖位租金過高，「基本上冇乜商戶可以頂得到」，現時市況欠佳，大部分吉舖已被口罩店進駐。目前羅素街有至少6間口罩店，其中2間位於面向時代廣場的一段，其餘4間位於波斯富街至利園山道的一段。

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事實上，羅素街及周邊一帶近一年頻現短租個案，如原由瑞士手錶店TAG Heuer以每月約85萬元租用的波斯富街76號地舖，為與羅素街交界單邊地舖，隨錶店上月結束營業後，現已由口罩店短租，每月租金僅約10萬元，呎租166元。

舖位面積約600平方呎，由英皇國際（0163）持有，高峰期曾由另一瑞士鐘錶品牌RADO以每月約179萬元租用，呎租2,983元。換言之，新短租租金水平較高峰期跌94%。

即使街內錄得長租約，亦非以往的國際品牌，而是由民生店頂上，如早前羅素街26號地舖，建築面積約1,100平方呎，獲本地家品店天上野承租，租約期三年，首年租金約20萬元，平均呎租約182元，重返「沙士」水平。