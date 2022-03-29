美聯：四大核心區吉舖增至829間　至少一成商舖暫時停業

第五波疫情持續三個月，在多項防疫措施收緊下，多區商舖出現空置及暫時停業的情況。 美聯工商舖公布2022年第一季的《疫市下的街舖空置及商戶分布調查報告》，發現四大核心區共錄得829間吉舖，空置率兩個月內增至11%，創近一年新高。此外，中環區有多達17.1%商舖暫時停業，首季有近四分之一食肆暫時停業。

近兩個月急增82間吉舖

報告涵蓋四大核心區（銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角）的156條街道，共7,524間街舖，於今年第一季的1月及3月分別進行兩次統計。數據主要反映第五波疫情前，至疫情惡化及收緊防疫措施後的舖市情況。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪指，經統計發現，今年3月份，四大核心區共錄得829間吉舖，對比今年1月份疫情較輕微時增加了82間，街舖空置率在兩個月內由9.9%增加至11.0%（未計暫停營業），為自去年第一季以來最高。若以比例計，四大核心區之中，以尖沙咀加連威老道空置率最高，達31%，吉舖數目32間。（見下表）

中環區17%商舖暫時停業

停業方面，四核心區有至少一成商舖暫時停業，當中以中環區高達17.1%最嚴重。行業方面，餐飲業受晚市禁堂食、二人一枱等防疫政策影響，首季多達468間食肆需要暫時停業，即接近四分之一的飲食業商戶；而娛樂活動場所共有約43間停業，佔比高達七成。

此外，四大核心區的短租舖數目均有增加，2022年首季暫錄111間短租舖，較2020年第三季的29間勁增2.8倍。

梁國文：舖市難短時間內復甦

美聯旺舖董事梁國文表示，第五波疫情對商舖的影響，相信並未完全於今年第一季反映，零售市道未能在短時間內復甦。他預期，未來半年四大核心區街舖空置率仍然會在高位徘徊，料維持10.5%至11.5%水平。

他又認為，雖然新一輪電子消費券及放寬防疫限制，料為零售市場帶來正面影響，但一切仍取決於疫情發展，舖市難以在短時間內復甦，假如酒吧、美容院、娛樂場所等被迫停業的商舖未能如期重開，預料未來兩個月更會現倒閉潮。