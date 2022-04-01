「居屋樓王」冠德苑高層銀主盤609萬沽　不足3年升值兩球｜多圖

於2019年底現樓發售的「居屋樓王」何文田冠德苑，雖然屋苑未過5年禁售期，但近日錄得首宗二手成交個案。屋苑一個高層單位早前淪為銀主盤，被銀主推出未補價第二市場放售，該單位最新以609.5萬元賣出，較兩年前買入價高出接近50%或200萬元，反映市區居屋有價有市。

香港置業高級營業經理鄭桂鈺指出，上述冠德苑銀主盤成交個案為B座冠盛苑高層9室，實用面積約468平方呎，在3月中淪為銀主盤，於未補價第二市場叫價609.5萬元。該單位近日成功以叫價水平沽出，成交呎價13,023元。

據代理提供的放盤相片，該銀主單位現況交吉，仍處於清水房狀況，全屋石屎外露，內部未有任何間隔及裝修，浴室僅提供少量設施，需要全屋裝修才能入住。由於單位位於高層，景觀開揚。

↓↓冠德苑銀主盤成交單位現況↓↓

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向大型銀行承做九成按揭

翻查資料，原業主在2019年12月以409.88萬元買入該單位，並在2020年3月份向大型銀行承做高達樓價九成的樓宇按揭，涉及約368.89萬元。隨後單位亦未再有其他按揭貸款或私人借貸。以最新成交價計，單位較兩年前買入價，帳面升值約48.7%或199.62萬元。

2019年底以市價59折發售

冠德苑位於何文田常樂街5號，於2019年12月初以現樓方式發售，折扣率為市價59折，所有單位於2020年1月初沽清，當時最貴的單位樓價為529萬元，亦為當時發售的6個屋苑中最貴個案。但由於新居屋一般有5年禁售期，因此市場上的代理行也未有該屋苑的放盤。