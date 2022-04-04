新盤戰報｜畢架·金峰周五起推8伙招標　加多近山推頂層特色戶

遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架·金峰，今日（4日）連錄5宗成交，合共套現8,180.6萬元，發展商再加推8伙中低層單位應市。

連沽5伙 套現近8200萬

上述5宗成交分別為第1座1樓E、F室，以及2樓D、E、F室，實用面積由1,019至1,033平方呎，三房套房間隔，成交價由1,568萬至1,687萬元，呎價由15,388元至16,331元。據悉，買家均為本地換樓客。

遠東發展今日再加推8伙分層單位，並招標形式推售，招標日期本月8日起，至今年6月30日止。包括第1座3樓及5樓C、D、E名及F單位，間隔均為三房一套設計，實用面積由1,019至1,033平方呎。

沙田嶺畢架·金峰單日連錄5宗成交，合共套現8,180.6萬元。（發展商提供）

加多近山頂層特色戶招標

此外，九龍建業（0034）旗下堅尼地城加多近山，今日亦上載新銷售安排，於本月8日起招標推售一伙頂層複式特色戶，單位為53及55樓A室，面積2,167平方呎，連1,126平方呎平台及泳池，屬五房四套戶型。

維港滙再沽一伙 海珀增優惠

至於信置（0083）及會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，4月迄今暫售3伙，套現近5,070萬元，今日沽出的一伙為維港滙 I 第5座12樓C室，實用面積795平方呎，三房間隔，成交價1,990萬元，呎價25,031元。

另外，德祥地產及市建局合作的長沙灣海壇街海珀，今日上載新一張價單，新增「傢俬禮劵或樓價折扣優惠」吸客。如購買25樓C室及D室，可享有總值50.38萬元入伙家具禮劵，或49.8萬元之額外樓價折扣。