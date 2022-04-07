另類物業｜旺角頂層連天台戶　獲買家260萬購半間　或需Full pay

有買家於拍賣場上「執平貨」買入另類住宅物業。旺角舊樓頂層單位，連平台及平台，惟只有半份業權，於拍賣場上以260萬元成交，呎價僅5,000餘元。

上述為亞皆老街98號富都大廈一個連平台及天台頂層單位，屬無契樓、並只提供二分之一份的業權。單位實用面積510平方呎，附有408平方呎平台及516平方呎天台，透過拍賣行開價260萬元，獲買家以一口價投得，成交呎價約5,098元。

260萬購旺角舊樓頂層 連平台天台

據代理行放盤相片，單位平台有充足空間供晾衫、種植盆栽及放置雜物。由於單位沒有樓契，預計新買家需要支付全數樓價、即「Full pay」入市。而日後轉售亦不容易，除非尋回樓契或博收購。

富都大廈屬單幢大廈，1979年入伙，過去甚少成交，去年全年只錄得3宗成交，成交呎價均超過1.5萬元。以半份業權市價約7,500元計算，上述無契樓較市價低超過30%。

西環銀主盤低估價14%沽

同日，西環均益大廈II期一個實用約400平方呎的銀主單位，以525萬元易手，較估價低約14%。單位為中層C6室，透過黃開基拍賣行推出，實用面積404平方呎，開價460萬元，獲兩組買家出價競投，終以525萬元拍出，搶高14%，成交呎價約12,995元。

拍賣行指，上述單位估價約610萬元，即成交價低估價約14%。據滙豐銀行就上述單位估價為568萬元，即新成交價低約7.6%。翻查資料，原業主於1996年1月份買入單位，物業帳面升值約379萬元或2.6倍。