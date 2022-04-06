太古城凶宅劈價320萬沽　呎價跌穿1.1萬　用家平30%接貨

昨日（5日）清明節假期，藍籌屋苑太古城連錄3宗成交，其中太古城一個三房單位，屬事故單位，累劈320萬至不足1,000萬元沽出，低市價約三成。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城翠榕閣極低層單位，實用面積897平方呎，外連公家平台，屬三房套房間隔，座向東南，望街景。單位業主於今年1月中以叫價1,300萬元放盤。

單位放盤約兩個多月，終累減約320萬或近25%，獲外區用家洽購，成交價980萬元，實用呎價10,925元。代理指，新買家為外區用家，因需要較大空間，故選擇購入上址自用，並打算承做高成數按揭。

2013年曾發生轟動命案

不過，上述單位屬於事故單位，未知能否承做高成數按揭。據了解，單位於2013年曾發生轟動命案，有指一名母親殺死孩子後再自殺身亡。同年，單位推出放售及放租，當年有凶宅投資者表示到上址睇樓後，認為事故較嚴重，故未有洽購。

單位於2013年6月以687萬元易手，由用家自用至今，現沽貨帳面賺293萬元，九年物業升值42%。從相片可見，單位外連公家平台。

代理指，上述成交價較市價低約25%至30%。參考同類型單位，去年成交價約1,200萬至1,300萬元。而銀行網上估價系統，未能為上址提供估價。