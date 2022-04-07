新盤戰報｜皇廷滙3間獨立屋延至7月截標　迎海重推一特色戶招標

九龍塘豪宅新盤皇廷滙，上載最新銷售安排，再度延長3間獨立屋的招標日期，由原定的6月9日截標，延長至7月7日截標。3間獨立屋分別為喇沙利道38號A號洋房、喇沙利道36號B號洋房及喇沙利道32號C號洋房。

開售近7年僅售出一伙

據資料顯示，喇沙利道38號A號洋房，實用面積達10,945平方呎，設有871平方呎平台、1,223平方呎花園、2,553平方呎天台及86平方呎庭院；喇沙利道36號B號洋房及喇沙利道32號C號洋房，實用面積分別為7,083及8,265平方呎，同樣設有平台、花園等。

皇廷滙全盤只有4幢洋房，據成交紀錄冊資料，自2015年4月推出以來僅錄一宗成交，為喇沙利道34號D號洋房，2017年4月以3.088億元售出，實用面積7,338平方呎，呎價為42,082元。

迎海推一伙複式特色戶招標

至於由恒地（0012）等發展的馬鞍山迎海系列，入伙多時，新近更新銷售安排，重推迎海1期一伙複式特色戶，定於下周一起招標（11日）、今年6月14日截標。單位為第5座33、35樓B室，實用面積2,844平方呎，連1,440平方呎平台及車位。此單位之前曾推出招標。