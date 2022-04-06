新盤戰報｜畢架．金峰再沽5伙　利奧坊．曦岸周日賣3伙

遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架·金峰，再新錄5宗成交，單日套現逾8,832萬元，據知或會短期加推單位應市。上述5宗成交分別為第1座1樓C、D室，以及2樓A、B、C室，實用面積由1,019至1,337平方呎，三房套房間隔，成交價由1,593萬至2,038萬元，呎價由14,554元至16,081元。

據悉，除2樓B單位買家選擇90天現金付款計劃外，其餘4宗成交之買家均選擇730天提早入住付款計劃。項目共提供66伙，至今累售10伙，套現逾1.7億元。

恆大‧珺瓏灣三房逾千萬沽

至於恒大（3333）旗下的屯門恆大‧珺瓏灣第1期，以招標形式售出一伙三房單位，成交價為1,001萬元。成交為第2座6樓A室，屬三房連儲物室間隔，實用面積798平方呎，呎價為12,544元。據悉，買家採45天成交期，並優先認購項目中一個住客車位。

利奧坊．曦岸周日先到先得賣3伙

恒地（0012）大角咀利奧坊．曦岸，推出最新一輪銷售安排，加推3伙，並於周日（10日 ）以先到先得形式發售。是次單位包括，1座15樓及16樓G室，以及2座21樓B室，實用面積分別為411及413平方呎。價單定價約為1,071、1,078萬及1,173萬元。如扣除最高5%優惠，折實價約由1,017萬元起。