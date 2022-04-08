加州花園洋房遭撻訂　重新放盤首日即以1228萬沽出

政府致力拓展新界新發展區，並放寬按保樓價上限，吸引置業人士買入大單位。元朗加州花園一幢洋房近日遭買家撻訂，業主殺細訂3%後，隨後重新放盤，即日再獲外區換樓客睇樓落訂，以原價1,228萬元買入。

美聯物業分行營業經理郭仲雅指，是次成交洋房為加州花園鳳凰徑單號屋，實用面積約1,017平方呎，3房套間隔，連私家天台及2個車位。據悉，洋房早前以1,228萬元售出，當時買家已支付細訂，佔樓價約3%，不過在簽正約支付大訂時卻「No Show」，買家正式撻訂。

及後業主重新放售該幢洋房，並即日獲換樓客洽購，經雙方議價後，再以原價1,228萬元沽出，呎價約12,075元。由於早前洋房上一位買家撻訂，估計業主當時已殺訂最少樓價3%，即約37萬元。

原買家簽正約「No Show」 業主料殺訂樓價3%

郭仲雅表示，洋房新買家為外區客，早前因有換樓打算，所以售出自住分層單位，買入上述加州花園洋房。買家見上址屋內裝修企理，空間闊落，而且可望開揚河景，因而有意承接，加上留意到區內洋房入場門檻相宜，並受惠於按保放寬等因素，在睇樓時隨即日落訂。

據悉，原業主2016年4月以約880萬元購入上址，持貨6年，轉手帳面賺約348萬元，物業升值約39.5%。