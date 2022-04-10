中原：消費券利好　料次季舖位租賃「量升價跌」　舖租續調整20%

隨著疫情確診宗數回落，加上首階段5,000元電子消費券已經發放，市民外出消費意欲增加，中原（工商舖）料，第二季舖位租賃會出現「量升價跌」局面。

據中原（工商舖）資料顯示，第一季舖位租務市場錄得約775宗成交，對比去年第四季下跌約23%，按年則急降約42%；季內成交金額約8,664萬元，按季下跌約27%，與去年同期比大幅減約37%。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基指，租賃需求放緩，令各核心消費區商舖空置率繼續於高位徘徊，銅鑼灣區自去年10月起，舖位空置率連續多月維持於5%水平，3月份錄5.35%；至於中環區同樣於14%水平徘徊，多月來未見明顯改善，最新錄約13.54%。

日資品牌大舉進軍本港

不過，市場有危亦有機，港人逾兩年未能外遊，日資品牌看準香港消費力，大舉進軍本港，如日本大型藥妝品牌松本清，首間分店設於觀塘APM商場，另市傳將會進駐屯門市廣場、沙田新城市廣場一期及銅鑼灣恒隆中心地下連一樓巨舖，一口氣開設多間分店。

黃偉基分析，商舖市場當前危機為嚴峻的疫情，多個指定處所如戲院、美容院等連月不能開業，食肆亦已長時間不能經營晚市堂食，大大打擊商戶生意。部份行業如健康產品、防疫用品等需求雖然強勁，但無奈多個行業出現人手短缺，被迫減少營業分店及縮短營業時間等。

料核心區舖租續調整20%

他預期，新一輪消費券刺激，加上社交距離措施於4月21日起分階段逐步放寬，相信市況會見改善，預期第二季商舖租賃成交會反彈至約1,200宗水平，核心區舖位租金會繼續調整約20%，民生區舖租料相對平穩。