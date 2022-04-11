新盤戰報｜THE RICHMOND延長成交期　利奧坊．曦岸周五賣兩伙

啟德大盤開售前夕，一手市場仍以餘貨主導，其中恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND更新價單，將「現金或即時按揭付款計劃」及「優惠按揭計劃」的成交期，統一由150天延長至228天，提供的折扣維持不變，分別為照售價減7%及6%。

另外，項目價單增設「提前成交現金回贈」優惠，若買家於簽署臨時買賣合約後120天內付清樓價，可獲10萬元現金回贈。

利奧坊．曦岸周五先到先得賣兩伙

至於同系的大角咀利奧坊．曦岸，公布最新銷售安排，將於本周五（15日）推售兩伙，以先到先得形式發售。兩伙分別為2座21樓H室及25樓H室，價單定價795萬及812萬元，實用面積同為287平方呎，一房間隔，設開放式廚房。若扣除最高5%折扣後，折實售價各為755.25萬及771.4萬元，折實呎價約26,315及26,878元。

利奧坊．曦岸將近入伙。

畢架·金峰再沽5伙 或短期加推

成交方面，遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架·金峰，新增5宗成交，單日套現9,524.4萬元，據知發展商擬短期加推單位應市。

上述5宗成交分別為第1座3樓B、D、F室，以及5樓A、F室，實用面積由1,019至1,337平方呎，均屬三房套房間隔，成交價由1,737.8萬至2,234萬元，呎價由15,093元至17,574元。據悉，除3樓B室選擇90天現金付款計劃外，其餘4宗成交均採730天提早入住付款計劃。項目至今累售15伙，套現逾2.6億元。

KOKO RESERVE大戶5500萬沽

至於會德豐發展的茶果嶺KOKO RESERVE，新錄一宗成交。據成交紀錄冊顯示，KOKO RESERVE第1座17、18樓E室，以標售出，成交價5,500萬元。單位實用面積1,992平方呎，連403平方呎平台、879平方呎天台，屬四房雙套房，成交呎價27,610元，買家可獲兩個車位的認購權。