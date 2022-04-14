啟德MONACO MARINE首批112伙　一房折實796萬起　折實均價2.48萬

2022年首個開價的全新大盤、會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE 今日（14日）公布首張價單，涉及112伙，實用面積326至713平方呎，包括一房至三房戶型，一房戶折實最平售796.4萬元起。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，明日起接受公眾入票登記，期望4月內進行第一輪銷售。他形容首批價單為「全城啟程價」，預計折實可套現12.7億元，價單定價參考同系MONACO ONE及同區樓盤，預期加推時會有上調空間。

112伙折實均價24833元

據發展商公布，首批112個單位包括25伙一房、69伙兩房、18伙三房戶。價單定價由904.9萬至2,153.8萬元，價單呎價由26,692元至30,777元，整批平均呎價28,218元。若以最高12%折扣計，折實售價由796.4萬至1,895.4萬元，折實呎價由23,491元至26,733元，整批折實平均呎價為24,833元。

參考同區的一手新盤，最近期推售為同系的MONACO ONE，去年11月推出首批99伙，折實平均呎價23,365元，折實入場價756.8萬元，以均價計，MONACO MARINE較之貴約6.3%。

較去年THE HENLEY III、維港一號平12%

至於去年8月推出的恒地（0012）THE HENLEY III，首批81伙折實平均呎價28,200元，另外位於跑道區、中海外（0688）的維港一號去年7月推出5號價單，涉148伙，折實平均呎價28,103元，MONACO MARINE較此兩新盤平約12%。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，準買家參觀示位需預先進行網上登記，每日提供7個時段，每個時段最多接待80人，並維持兩人一組進行參觀。另參觀的準買家需要出示當日的快速測試陰性結果，及掃描安心出行及針卡。

↓↓啟德MONACO MARINE示範單位↓↓

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MONACO MARINE分為四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分1A座及1B座，樓高35層，其餘4幢低座樓高6至8層，當中高座佔453伙。項目合共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約十一個月。