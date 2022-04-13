單軌列車煞停　跑道區發展商成立關注組　倡設水上的士緩擠塞

啟德跑道區早年擬設單軌列車，連接觀塘、九龍灣一帶，不過項目兩年前煞停。地產建設商會執委會主席、兼會德豐地產主席梁志堅向《香港01》表示，啟德跑道區投得地皮的發展商，近月成立「關注組」冀與政府商討有何替補方案，同時委託研究團隊探討增加跑道區的交通便捷度，如在內海位置設立「水上的士」。

梁志堅表示，早前政府落實取消啟德跑道區的單軌列車，更部署把區內的商業地皮改劃作住宅用途，令未來跑道區的居住人口必然上升。

梁志堅：內海位置可設「水上的士」緩塞車

他又指，原本已計劃的單軌列車取消後，政府曾指可透過增加跑道區巴士班次，緩解交通狀況。但他認為，觀塘區一帶本身已經常塞車，相信跑道區內新盤未來入伙後，就算增加巴士班次，也必然會「大塞車」。

此外，梁志堅又稱，在跑道區中標奪地的發展商已經成立關注組，商討如何緩解當區交通問題。他指，已委託研究團隊提出解決辦法，例如在跑道區內海位置或水上活動中心附近設立「水上的士」，連接其他地區。據悉，紅磡、西九龍、北角及中環等亦為考慮位置。

參考跑道區自2018年起，先後推出13幅地皮，私人住宅用地佔10幅，最後一幅住宅用地4E區2號亦已於去年初批出。跑道區內的地皮現由不同發展商及合組財團持有，包括會德豐以合資形式持有其中3幅，其餘有份的發展商，包括新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、帝國及嘉華（0173）等。