恒地利奧坊‧壹隅樓書曝光　樓層呈蝴蝶形　開放式戶最細184呎起

恒地（0012）大角咀利奧坊‧壹隅，今（14日）公布樓書，項目提供614伙，最細的開放式戶實用面積184平方呎起。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目設開放式至三房戶型，開放式標準單位實用面積介乎206至209平方呎，共80伙，佔約13%。一房標準單位實用面積由250至328平方呎，合共420伙，佔約69%，兩房標準單位實用面積382至447平方呎，共80伙，佔約13%。

項目另設34伙特色戶，包含開放式至三房，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。

特色戶平台大過單位實用面積

據項目樓書資料，項目第1座及第2座大部分樓層每層設14伙至15伙，兩座相通，布局呈「蝴蝶形」。最細單位為1座及2座的3樓D室，實用面積同為187平方呎，分別連141及131平方呎平台；最大面積單位為2座28樓A室，實用面積800平方呎，設有288平方呎平台、490平方呎天台。

值得留意，個別特色單位的平台面積，較單位實用面積更大。如第1座3樓L室，實用面積347平方呎，設有380平方呎平台，為全盤唯一一個平台大過實用面積的單位。

利奧坊‧壹隅預計關鍵日期為2024年5月29日。項目設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，預計短期內開放予公眾參觀，最快下月初推售。