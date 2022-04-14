羅沙證券兩年第三度沽貝沙灣單位　共套現1.07億　全數大賺離場

近年頻頻出售旗下物業的羅沙證券DA ROSA家族，新近再以3,580萬元沽出薄扶林貝沙灣三房單位，持貨約十五年，帳面升值超過一倍。連同最新成交，該家族過去兩年已三度沽出貝沙灣物業，套現逾億元，全數大幅獲利離場。

低層三房戶3580萬易手

上述成交單位為貝沙灣4期南灣6座低層C室，實用面積1,296平方呎，採三房間隔，連同一個車位以3,580萬元沽出，成交呎價約27,623元。單位原業主為Da Rosa Jose Augusto Maria，料為羅沙證券DA ROSA家族成員，於2007年以1,750萬元買入單位，是次易手帳面升值1,830萬元或約1.04倍。

至於單位新買家以個人名義入市，繳付稅款高達537萬元，佔樓價15%，料本身已持有其他住宅物業。

連沽貝沙灣單位 一律帳賺逾九成

羅沙證券DA ROSA家族近年已至少三次沽出貝沙灣物業，合計套現金額約1.07億元。如年10月份以3,900萬元沽出貝沙灣第2期第7座低層B室，持貨近十年升值95%。單位實用面積約1,376平方呎，呎價約28,343元。

此外，在2020年9月份，該家族以3,290萬元沽出貝沙灣2期6座高層B室，較2010年買入價1,680萬元，帳面升值約96%。單位實用面積1,213平方呎，呎價27,123元。