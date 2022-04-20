移民賣樓急增　今年首季逾60宗遍布居屋豪宅　個別需劈價、蝕讓

本港踏入新一波移民潮，賣樓離港個案持續出現。據《香港01》統計，今年第一季截至3月31日止，本港已知移民賣樓個案有約60多宗，較去年同期增加逾兩成。農曆新年後，移民盤買賣明顯加快，單計3月份便錄得約30宗、即近乎一日一宗。而4月截至19日亦累錄逾10宗。

首3個半月逾15萬港人淨流出

根據入境處數字，今年1月至3月份，本港居民淨流出人數約14.6萬，4月上半月淨流出亦有約8,143人。資深投資者林一鳴指，港人淨流出的兩個高峰期，第一個為2020年7至12月，第二個為今年1月至今，而且離港人口亦由20、30多歲的年輕一群，蔓延至30多至50歲的中產階級。

綜合市場資訊，今年首季截至3月31日止，本港已知移民賣樓個案有約60多宗，較去年同期約50宗增加逾兩成。單計3月份單月便錄得約30宗，近乎一日一宗。至於4月截至19日亦錄逾10宗。相關移民賣樓個案遍布居屋、私樓以至豪宅物業，部分需減價或以平價放售。

翠擁華庭「移民盤」劈價一成沽

新近一宗移民賣樓個案，有馬鞍山翠擁華庭全海景三房戶，美聯物業助理區域經理陳少鴻指，翠擁華庭7座高層F室，三房套連多用途房，實用面積約751平方呎，最初以1,100萬元放售。由於業主要移民，終減價107.2萬元或近一成，至992.8萬元沽貨，呎價約13,220元。雖然大幅減價，但相比賣方於2001年買入價約320萬元，現帳面仍大賺約672.8萬或逾兩倍。

林一鳴：料移民潮延續至下半年

林一鳴相信，移民潮將會延續至下半年，而因為移民而賣樓的情況亦會愈來愈多，但他認為普遍未需要大幅劈價求售，因為本港需求強勁，市場存在承接力。此外，有前線代理指，市場部分「移民盤」為吸客而大幅減價，但實際成交並非大幅低於市價。不過，亦有個別已經移居外地的業主，為免被當地徵收高昂物業稅，有需要加快沽出香港物業，議價空間也較大。

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