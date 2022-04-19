MONACO MARINE第二度加推118伙　一房折實售837萬起

會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE一連兩日加推，最新加推的3號價單，涉及118伙，實用面積326至713平方呎，涵蓋一房至三房戶，價單定價951.2萬至2,318.8萬元，價單呎價26,329元至32,752元，平均呎價為29,878元。

折實均價26293元 1200萬以下佔60伙

維持最高提供12%折扣計，今批折實售價由837.1萬至2,040.6萬元，折實呎價由23,170元至28,823元，折實平均呎價26,293元。參考之前兩張價單的折實平均呎價，分別為24,833元及25,993元，是次折實均價分別較之前高5.8%及1.2%。

發展商表示，新價單以建築期付款計劃計算，共60個約、約51%的售價低於1,200萬元，撇除座向及樓層等因素，新價單屬原價加推。新價單中，一房佔25伙、兩房佔68伙，三房佔25伙，整批單位折實市值約14.5億元。

MONACO MARINE至今已先後推出3張價單，合共342伙，佔全盤單位總數559伙的61%，342伙的折實呎價23,170元至28,823元，折實最平售價796.4萬元起，最平單位為1A座3樓B室，實用面積326平方呎，1房間隔，折實呎價24,429元。

自上周五（15日）起收票至今，截至18日項目暫收約2,500個認購登記。