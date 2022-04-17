四大新盤齊發　MONACO MARINE加推112伙　瓏珀山2期搶閘招標

疫情稍為緩和，確診數字回落至三位數，適逢四天復活節長假期，各發展商即提速推盤。過去一周，有四大全新住宅項目登場，包括已開價的啟德MONACO MARINE、一獲批預售即公布樓書的錦上路站柏瓏 I、一日內公布樓書及銷售安排的沙田瓏珀山2期，以及本周將開示範單位的大角咀利奧坊．壹隅。

MONACO MARINE搶先開價 796萬入場

啟德新盤MONACO MARINE，為第五波疫情後首個開價的全新盤。全盤涉及559伙，當48%為兩房戶、涉約270個，其餘一房及三房各佔90至91伙。

項目上周四（14日）公布首批112伙的價單後，今日（17日）即加推第二張價單，涉112伙，即兩張價單合共224伙，包括一房至三房戶型，折實平均呎價為25,428元，折實售價由796.4萬元起，屬一房戶，項目不設二按。首兩天暫收約1,500票。

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錦上路站柏瓏 I 樓花期兩年半

新界區方面，主打鐵路效應的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展，上周四（14日）傍晚公布取得預售樓花同意書後，一小時內即上載樓書。全盤提供715伙，戶型涵蓋一房至三房。當中一房及兩房佔全盤單位總數約84%。項目預計關鍵日期為2024年10月10日，為眾盤中樓花期最長，達兩年半。

瓏珀山2樓書、銷售安排同日公布

主打大戶型的新地（0016）沙田瓏珀山2期，兩座住宅大廈組成，合共139伙，主打大單位，面積最細由943至2,504平方呎，標準分層單位佔128伙，一律為三房套房及四房雙套房，另設11伙特色單位。

瓏珀山2期上周五（15日）上載樓書，同日公布首份銷售安排，推出45伙，安排於本周五（22日）起招標。該首推的45伙招標單位，包括King Tower 第1及2座，涉及5個特色戶。據資料，瓏珀山2期今年1月份已獲批預售，關鍵日期為2023年3月31日，樓花期約一年。

利奧坊．壹隅主打細戶 本周開示位

至於恒地（0012）的大角咀利奧坊．壹隅，上周四已公布樓書，全盤提供614伙，主打一房戶型，佔69%。而全盤最細的開放式單位，實用面積由184平方呎起，屬近期新盤之中開則最細。項目預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。項目擬於本周開放示範單位。