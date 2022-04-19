屯門龍鼓灘逾萬呎骨灰龕用地　開價1億供拍賣　可建523個龕位出售

有大型骨灰龕地皮罕有透過私人拍賣場放售，一幅位於屯門龍鼓灘的逾萬呎骨灰龕用地，將於下周二（26日）進行拍賣，開價1億元。地皮現時仍為空置地，預計未來可興建523個龕位，以開拍價計，每個龕位價值約19萬元。而地皮每呎樓面地價約1.37萬元計，較同區住宅用地的價值更高。

每呎地價約1.37萬 貴過住宅地

上述由環亞拍賣推出的地皮，位於屯門龍鼓灘丈量約份第137約地段723號，佔地約11,282平方呎。用地連接龍鼓灘路，北面為下白泥、龍鼓灘發電廠，而南面為屯門第38區填料庫，前住屯門市中心約15分鐘車程。據相片，地皮已經平整，現況交吉，用地附近有墳墓。

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料可建523個龕位出售 業主保留一個

拍賣行表示，地皮原業主為一名土地投資者，因認為地皮有潛力作為骨灰龕場而買入地皮。地皮的前期規劃工作已經完成，獲批建524個骨灰龕位，不過其中一個已被業主保留，扣起後餘下523個龕位未來可作出售。

此外，地皮可建樓面約7,287平方呎，以開價1億元計，每呎樓面地價約1.37萬元，較屯門一般住宅用地的樓面地價更高。如佳兆業在2020年1月以35億元投得的屯門青山公路住宅地，每呎樓面地價約6,005元。不過該地皮市傳已轉讓予玩具大王蔡志明。

新買家需與地政總署磋商補地價

值得留意，項目仍未補地價，預計新買家需要跟地政總署再磋商，之後亦要自行斥資興建骨灰龕場。拍賣行又指，上述骨灰龕用地可透過俗稱賣殼的公司股權轉讓形式進行交易。