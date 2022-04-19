大角咀利奧坊．壹隅示範單位曝光　擬周內開價　5月初開賣︱多相

恒地（0012）的大角咀利奧坊．壹隅，上周四已公布樓書，今日（19日）開放三個示範單位予傳媒參觀。恒地營業（二）部總經理韓家輝指，最快周內公布首張價單，及本周未開放示位予公眾參觀。

他又指，項目定價將參考同系項目及區內的一、二手價格，形容售價為貼市價。最快5月初進行首輪銷售。他又預期年內樓價平穩上升，剛性需求仍然存在。

【2座23樓C室、一房連儲物室】

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今開放的3個示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期，包括一個兩房戶（無改動）、兩個一房連儲物室戶（無改動及有改動各一個）。

其中，兩房戶為無改動連裝修示範單位，參照2座23樓A室搭建，兩房間隔，實用面積405平方呎，單位客飯廳呈長形，外接露台，廚房以開放式設計，浴室有窗、屬明廁設計。

其餘兩個「一房半」示範單位，參照2座23樓C室，無改動及有改動各一個，一房連儲物室間隔，實用面積320平方呎，單位客飯廳呈長形，外接露台及開放式廚房，浴室屬「黑廁」，睡房呈方形、連儲物室。住戶需要穿過睡房或浴室方可進入儲物室。

利奧坊．壹隅全盤提供614伙，主打一房戶型，佔69%。而全盤最細的開放式單位，實用面積由184平方呎起，屬近期新盤之中開則最細。項目預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。

【2座23樓A室、兩房】