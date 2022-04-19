啟德MONACO MARINE 周六首輪銷售308伙　租300間酒店客房賣樓

會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，一周內先後公布3張價單，涉及342伙。發展商今日（19日）落實於本周六（23日）進行首輪銷售，將推售308伙，其中306伙以價單形式出售，佔高座住宅大樓的約68%，其餘兩伙則以招標形式出售。

周六賣306伙 折實均價25788元

會德豐地產常務董事黃光耀今表示，首輪銷售單位包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713平方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，折實平均呎價25,788元，他指，首批價單價錢較同區折讓近一成。扣除最高12%折扣，預計以價單發售的306伙可套現約37億元。

左起為陳惠慈、黃光耀及楊偉銘（黃祐樺攝）

安排超過300間酒店客間進行售樓

而首輪銷售將安排於尖沙咀太子酒店進行，會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘指，由於疫情關係，集團將租用太子酒店超過300間獨立房間，作為周六首輪銷售場地，屆時安排每組準買家於獨立房間進行買樓程序，每間每次只供一組準買家使用，人數上限為四人。

而準買家可於房間電視收看現場銷售情況。另外，當日出席的準買家需要掃描安心出行及出示疫苗通行證，方可進入酒店前台報到。黃光耀指，是次特意租用酒店作售樓場地，花費近100萬元。

會德豐地產總經理（市務）陳惠慈指，MONACO MARINE 截至今日暫收票逾3,000張，超額認購約10倍，入票客人中佔七成用為家，其餘為投資者。