美聯調查：政府換屆在即　逾兩成市民冀新班子放寬按揭成數

隨第五波疫情緩和，樓市氣氛轉向正面，美聯物業今年4月中旬於網上進行問卷調查，共收回324份有效問卷。結果顯示，有31.5%受訪者認為未來六個月樓價將「上升」，較今年2月底至3月初同類調查高出近20個百分點。

46.6%考慮未來六個月入市

至於認為樓價下跌的受訪者，由74.5%急降31.3個百分點至43.2%；此外，考慮未來六個月入市比例，亦由2月底至3月初的32.5%急增14.1個百分點至46.6%。不足兩個月間，市民對樓市的看法呈「U彈」，由睇淡轉至樂觀。

此外，受訪者預算購買的物業價值亦明顯增加，打算購買1,000萬或以上物業的比例，由今年2月底至3月初調查時錄得的6.7%，急升至今次調查的25.1%，反映「財爺plan」對換樓鏈的刺激效應開始浮現。

近27%受訪者憂「經濟前景」

而被問及「哪個外在因素最影響置業決定」時，有26.9%受訪者表示，最憂慮「經濟前景」，在眾選擇之中佔比最高；至於選擇「疫情發展」的受訪人士亦有25.3%，排名第二；其他影響置業的因素分別為「息口走勢」及「未來房屋供應」，分別佔約12.3%及12%，整體而言與上次調查分別不算太大。

對於特首換屆在即，不少市民均期望政府新班子將推出措施助市民置業，當中，有21.9%受訪者期望政府會「放寬按揭成數」；此外，各有20.1%人分別指希望政府「調整辣招稅率」以及「增加資助房屋供應」；而「取消壓測」及「增加私樓供應」則分別佔14.5%及12%。

回看今年首季樓價表現，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，今年首季「美聯樓價指數」跌3.3%，比起2020年首季跌1.8%為高。

一手方面，首季一手成交量按季下跌77％，只有不足一千宗；而期內全新盤推盤量僅457宗，遠不及去年第4季的6,120宗，創2013年一手銷售條例後的季度新低。至於二手交投方面，今年首季估計僅錄得8,400宗，勢創兩年半的季度新低。

然而，近期疫情陰霾逐漸減退，交投回升，全港35個大型屋苑連續四周錄逾百宗水平，以3月21日至4月17日四周合計，共錄536宗，較前四周（2月21日至3月20日）229宗急升約134%。

布少明估計第二季樓價回升，甚至有機會反彈約5%；右為劉嘉輝。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期，4月份多個新盤緊接登場，一手銷售有望錄得1,500宗，有機會創五個月新高；二手料錄5,000宗成交，有機會創九個月新高。

至於季度預測方面，布少明估計一、二手將承接近期旺勢，第二季成交會「虎躍式」急彈，分別估錄約4,500宗及1.5萬宗成交。樓價方面，他估計第二季樓價回升，甚至有機會反彈約5%；租金則估計於現有水平喘穩，料次季持平發展。