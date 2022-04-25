利奧坊．壹隅引入藝術屏風　勾劃大角咀社區輪廓｜示範單位巡禮

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，早前開放三個示範單位，包括兩種戶型：一房半及兩房間隔。

其中，兩房示範單位為無改動兼連裝修，參照2座23樓A室搭建，實用面積405平方呎。大門入口不設玄關，客飯廳呈長形，以珊瑚橙色為主調，牆身以石材搭配藝術油漆打造，天花裝設了具現代感的燈箱。至於浴室選用的石材亦與客廳設計相互呼應。

而單位的主人房與書房之間，以幾何飾櫃作為分隔，透空設計有助擴闊視野。書房的流線型吊燈為室內增添視覺動態，橙色的透明辦公桌亦加強空間通透感。

↓利奧坊．壹隅2座23樓A室、兩房間隔↓

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至於另外兩個示範單位，為一房連儲物室間隔，以2座23樓C室為藍本，一個經改動連裝修及一個交樓標準單位，實用面積320平方呎。室內以清爽綠黃色調作為主題，其中，客廳的藝術屏風，為雙層式玻璃，令室內更透光，屏風鑲嵌了特色圖騰，設計靈感來自大角咀昔日地形，以綠色比喻海岸線，黃色則勾劃出社區輪廓。

單位地板及部分牆身均選用灰白雲石，睡房設米白色條紋牆，為環境增添質感。睡房連接衣帽間，室內房間多以趟門分隔，住客可按需要靈活運用空間。而浴室以暖灰色為主調，配以個性衛浴設備。此外，單位引入智能家居系統，可控制部分家電，包括智能窗簾路軌以及DoshishaDoshisha智能二合一環保扇燈。

↓利奧坊．壹隅2座23樓C室、一房半間隔↓

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↓利奧坊．壹隅2座23樓C室、一房半間隔↓

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資料顯示，利奧坊．壹隅合共提供614伙，戶型由開放式至三房間隔，實用面積由184至800平方呎，主打一房戶型，佔全盤的69%。項目預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。