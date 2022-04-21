大角咀利奧坊．壹隅首批123伙　全數低於1000萬　折實售499.5萬起

多個新盤推出市場，其中，恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，今日（21日）公布首張價單，首批涉及123伙，折實售價由499.516萬元起。整批折實平均呎價23,928元，全數單位低於1,000萬元。

韓家輝：最快於五一長假期開售

整批123伙，面積介乎208至382平方呎，包含14伙開放式 、100伙一房及9伙二房。價單售價由531.4萬至965.3萬元，價單呎價由24,197元至28,500元。扣除6%折扣後，折實售價由499.516萬至907.382萬元，折實呎價由22,745元至26,790元。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，利奧坊‧壹隅最快明天開放示範單位予公眾參觀，本周末接受認購登記，最快於五一長假期開售。他形容首批為「疫後起動價」，定價參考同系利奧坊一手成交價，並預告項目日後有約2％至3%的提價空間。

售價最平一伙位於2座8樓D室，面積208平方呎，開放式間隔，折實售價499.516萬元，折實呎價24,015元；最貴一伙為2座18樓K室，面積382平方呎，兩房，折實售價907.382萬元，折實呎價23,753元。

利奧坊．壹隅全盤提供614伙，主打一房戶型，佔69%，標準戶設開放式至三房戶型，實用面積由206至447平方呎。另設34伙特色戶，包含開放式至三房戶，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。

【4月全新盤一覽】

【利奧坊．壹隅示範單位】