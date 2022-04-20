發展局申請74億撥款　元朗南分3期發展需收地150公頃

政府致力發展北部都會區。發展局向立法會財務委員會提交的元朗南發展撥款申請，涉及約73.7億元。整個元朗南發展將涉及收回多達150公頃的私人土地。

元朗南發展位處元朗公路、公庵路及大欖郊野公園之間，主要涵蓋唐人新村及大棠地區，佔地約224公頃，當中185公頃擬議作新發展的用地，其餘及39公頃主要涵蓋將會保留的現有住宅群或道路。

擬作新發展的185公頃土地，將分三期發展，合共提供32,900伙，料容納9.87萬新增人口，當中公營房屋佔22,300伙，私人住宅佔10,600伙，比例為68%及32%。至於元朗南發展內的工業及商業樓面，分別涉及約534萬及247萬平方呎，料合共新增多達1.37萬個就業職位。

元朗南第一期的建造工程申請撥款約72.4億元，而第二及第三期的詳細設計申請撥款約1.27億元，合共約73.7億元。

公庵路明渠將作兩條雙線行車路

整個元朗南發展內，需要收回的私人土地多達150公頃，而需要清理的政府土地則有35公頃。範圍內需清理的住戶及業務經營者則分別有557個及864個。整個項目的工地平整及基礎設施工程的時間，預計為2022年至2038年。

交通方面，公庵路明渠將會被覆蓋用作道路，由現時兩條單線行車路，變成兩條雙線行車路。