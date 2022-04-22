CCL報179.36點　按周跌0.16%　黃良昇：展望下半年重回190點

中原城市領先指數CCL最新報179.36點，按周跌0.16%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市好轉，二手成交增加，在用家主導下，樓價將窄幅遞升，走勢反覆向上。相信CCL短期由178點低位窄幅上升至180點，其後將進一步上試180點到182點水平。展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.77點，按周升0.13%，三周累升0.93%。CCL（中小型單位）報178.98點，按周升0.01%，三周累升1.04%。CCL（大型單位）報181.31點，按周跌1%，三周累升1.60%。

九龍CCL_Mass報175.85點 按周大升3.2%

至於按地區劃分，本周四區樓價「三跌一升」，較上周的「三升一跌」，走勢明顯各自反覆上升。九龍CCL_Mass報175.85點，按周升3.20%，升幅355周以來最大。港島CCL_Mass報182.06點，按周跌2.00%，終止3周連升。新界西CCL_Mass報167.55點，按周跌1.04%，終止2周連升。新界東CCL_Mass報191.96點，按周跌0.73%。