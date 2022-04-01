CCL按周跌0.77%創56周新低　今年首季累跌3.9%

中原城市領先指數CCL最新報177.34點，創2021年2月後，56周新低，按周跌0.77%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，雖然CCL四大整體指數齊跌兩周，但跌幅收窄。受惠於放寬按保及疫情緩和，二手成交量明顯回升，樓價跌幅將逐步收窄，相信樓價快將見底，CCL目標下試176點低位。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.11點，按周跌0.87%。CCL（中小型單位）報177.13點，按周跌0.89%，創58周新低。CCL（大型單位）報178.46點，按周跌0.15%，創49周新低。

新界西CCL_Mass報165.75點 創56周新低

至於按地區劃分，四區樓價二升二跌，近兩周新界西樓價跌勢明顯，主導大市向下。新界西CCL_Mass報165.75點，連跌2周，按周跌1.47%，創56周新低。九龍CCL_Mass報172.50點，按周跌2.09%，創58周新低。港島CCL_Mass報180.11點，按周升0.23%，上周創107周新低後微升。新界東CCL_Mass報194.84點，按周升0.75%。

首季全部指數報跌

以正式買賣合約日期計，2022年首季CCL跌3.90%，CCL Mass跌3.84%，CCL（中小型單位）跌3.83%，CCL（大型單位）跌4.27%，港島跌4.54%，九龍跌3.59%，新界東跌3.50%，新界西跌3.67%。