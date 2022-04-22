新盤戰報｜OMA OMA複式花園戶2508萬沽　凱滙8日連沽五伙特色戶

新盤市場轉旺，特色戶獲買家追捧。永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏OMA OMA，以招標形式沽出一伙地下複式花園戶。是次成交為第1A座地下B單位，屬四房兩套房加工人套房間隔，實用面積1,371平方呎，連660平方呎花園及60平方呎平台。成交價為2,508萬元，呎價為18,293元。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，OMA OMA累售439伙，佔整體單位約94%，套現逾29.3億元。又指項目自2022年初至今已售出23伙，當中約三成為特色戶，僅餘少量高層海景單位及花園複式單位待售。

永泰地產旗下屯門掃管笏OMA OMA，以2,508萬元沽出一伙地下複式花園戶。

觀塘凱滙一期8日內連沽五伙特色戶

另外，信置（0083）等牽頭發展的觀塘凱滙第一期，亦錄得特色戶成交個案。是次成交為1座50樓C室，實用面積765平方呎，屬三房間隔，連616平方呎天台，成交價1,848.7萬元，呎價24,166元。

根據成交紀錄冊顯示，凱滙一期自上周五（18日）至今，僅用8日時間已連沽五伙特色戶，共吸金8,271.3萬元，成交價由1,316.1萬至2,153.2萬元。

觀塘凱滙。(資料圖片)

畢架·金峰兩伙特色戶獲大手客掃入

遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架·金峰，今日沽出兩伙兩伙地下花園特色戶，包括第一座地下A及B單位，間隔為三房三套連儲物室。A單位實用面積為1,548平方呎，連532平方呎地下花園，成交價為3,405.6萬元，呎價為22,000元；B單位實用面積為1,443平方呎，連466平方呎地下花園，成交價為3,174.6萬元，呎價同為22,000元，呎價創項目新高。

消息指，兩個單位均由同一組買家斥資逾6,580.2萬元購入自住。項目共提供66伙，當中包括4座獨立屋，至今累售27伙，套現逾5.3億元。