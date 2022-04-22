利嘉閣：首季264名業主蝕錢賣樓　佔比達4.5%　逾十一年來最慘烈

第五波疫情爆發，拖累今年首季二手私樓轉手獲利比率及平均賺幅同創多年新低。此外，首季賣樓虧損的個案共錄264宗，佔比達4.5%，除按季大增1.4個百分點，亦為2010年第三季以來逾十一年半的新高，反映疫情下賣樓蝕讓比例大增。

首季私樓轉手平均賺幅跌穿七成

據利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，今年第一季，本港共錄5,606宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達95.0%，較去年第四季的96.4%大跌1.4個百分點，連跌四季、累跌2.5個百分點。而今年首季獲利比率更創自2010年第三季以來逾十一年半的新低，亦是引入樓市辣招以來的新低點。

至於平均獲利幅度方面，今年首季每宗私樓轉手個案平均賺幅為66.7%，較去年第四季的70.9%，顯著下跌4.2個百分點，連跌三季、兼創2016年第四季以來的五年半新低，並為期內首度跌穿七成的水平，反映疫情下業主少賺的情況。

今年首季每宗私樓轉手個案，平均賺幅為66.7%，連跌三季。

當中，沽樓獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例達41.8%，惟按季下跌0.7個百分點，涉及宗數達2,465宗。值得注意，出現虧損的個案共錄264宗，佔比高達4.5%，除按季大增1.4個百分點外，亦為2010年第三季以來逾十一年半的新高，反映疫情下蝕讓比例大增。

600萬至1200萬組別轉手獲利比率較高

按物業轉售價格劃分，受惠之前「林鄭Plan」及加強版的「財爺Plan」放寬按保樓價上限措施帶動，樓價介乎600萬至1,200萬元的三個組別之二手私樓轉售獲利比率相對較高，而按季跌幅則相對較少。

其中601萬至800萬元物業，按季只微跌0.1個百分點至97.1%，為獲利成功比率最高的價格組別，平均賺幅按季跌0.8個百分點，至78.5%，亦為賺幅最大的銀碼組別。

至於銀碼介乎401萬至600萬元以內及400萬元以下的兩個組別，獲利比率按季分別急跌2.4及6.3個百分點，至各自的93.8%及86.4%，相應平均賺幅也按季挫9.1及12.5個百分點，至70.1%及57.2%，反映細價物業受疫情及按保措施雙重打擊。

將軍澳維景灣畔每宗轉手平均賺幅達1.1倍。（資料圖片）

維景灣畔平均賺幅最大

至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，以將軍澳維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，高達1.1倍，其次為天水圍嘉湖山莊的86.9%；而平均賺幅較低者則為日出康城。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，第五波疫情壓抑了樓市差不多整整一季，目前疫情大幅減退，市場反彈力度強勁，氣氛明顯好轉，業主減價、蝕讓賣樓的情況減少，反而開始見到買家追價入市。他預期，次季私樓轉手獲利比率有機會反彈，並重上96%，而平均每宗賺幅亦料上試70%的水平。