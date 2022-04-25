慈父搵樓屢食檸檬　追加8萬買葵廣兩房　全因50萬裝修｜單位直擊

有廿四孝父母原預算購買葵涌區三房單位，贈予愛女，惟兩度洽購單位均「食檸檬」。無心插柳下睇中另一伙新裝修兩房戶，即由三房轉戰兩房，迅速以598萬元入市。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，有慈父慈母原打算購買葵涌廣場三房單位，先後接觸過兩個放盤，一個高層戶開價860萬元，另一個低層戶開價793萬元，惟因各種理由，即使「畀到價」，兩個單位都「傾唔成」。其中，高層業主突然表示有家事處理，當刻不是賣樓時機，交易告吹，另一伙低層賣家則指家中長輩不答允賣樓。

慈父慈母兩度被拒後，無心插柳下到同座的兩房戶睇樓，被屋內裝修吸引，即睇即出價590萬元洽購，得知有另一組準買家亦在洽購中，故追加8萬元，至598萬元奪得單位。單位屬於2座高層D室，實用面積318平方呎，成交呎價18,805元，今年2月初才開始放盤。

賣方於2006年10月以148萬元購入上址，近兩年斥約50萬元重新裝修，是次轉手帳面獲利450萬元，升值3倍。從相片可見，單位裝修簇新，廚房改為開放式設計，天花置有燈槽。

↓↓葵涌廣場成交單位直撃↓↓