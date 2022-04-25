東區海濱長廊現變數　鰂魚涌海裕街臨海地皮遭接管　即日起招標

籌劃逾20年的鰂魚涌海裕街海濱發展計劃（東區海濱長廊）或現變數。去年年初通過原址換地申請、擬建40萬呎商業項目及一條24小時開放天橋的鰂魚涌海裕街地段臨海地皮，近月遭接管人委託，即日起推出招標，截標日期為今年7月7日中午。

有測量師估計，以銅鑼灣商業地每呎地價約1.8萬元計，上述海裕街臨海商業地皮預計每呎樓面地價約1.5萬元，即估值高達約60億元。

地皮今年2月初已被接管

世邦魏理仕表示，獲接管人委任公開招標出售鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段。翻查資料，上述地皮原業主為FINE TOWER ASSOCIATES LIMITED，為太平協和集團或相關人士持有，不過地皮今年2月初已被接管。另有資料顯示，地皮近年曾被抵押貸款，涉及大型銀行及私人機構，惟貸款金額不詳。

該行指，去年年初，行政長官及行政會議通過當時業主就該地段所作的原址換地申請。擬換地後的地盤面積或可達91,838平方呎，或可提供建築面積約40萬平方呎的零售、餐飲、酒店及辦公室設施。

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早前獲批建40萬呎綜合商業建築

擬換地後的地盤位於鰂魚涌海裕街臨海地段，向海部份長度達220米，享270度維多利亞港海景。根據已獲批的規劃申請，地段在擬換地後擬發展為一幢辦公室大樓、四幢酒店大廈，連兩層（地下及地庫）零售商舖平台。

根據已獲批的規劃申請，項目平台層的園景平台，將配備觀景設施，部分向公眾開放，同時辦公室大樓頂部亦將設有露天平台。城規會亦已批准放寬建築物高度限制。

上述地皮的發展商亦須興建一條長290米、寬6米的無障礙有蓋行人天橋，連接海濱地帶和太古坊，屆時項目將與太古坊甲級商廈群連接。

海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，遭接管人推出招標。

測量師料地皮延後兩至三年落成

鰂魚涌海裕街海濱發展計劃（東區海濱長廊）籌劃超過20年，原本將打通連接未來東區走廊下之行人板道和鰂魚涌公園，不過上述由私人持有的臨海地皮，早前擬建25層高的工廈，令東區海濱長廊「斷開一截」。

隨後業權人與政府在去年3月份達成原址換地協議，上址改為興建40萬平方呎的商業項目，不過，如今地皮遭到接管，測量師指，地皮遭接管及招標，或會將原來落成時間延後至少兩至三年，期內東區海濱長廊估計會繼續「斷開」，未能貫穿。