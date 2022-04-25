鰂魚涌海裕街地皮遭接管標售　發展局：尚未完成換地程序

內房太平協和集團或相關人士持有的鰂魚涌海裕街地段臨海地皮，近月遭到接管，被推出市場招標出售。不過發展局晚上發新聞稿指，地皮在2021年3月份與政府通過原址換地申請，但詳細地契條款及土地補價金額尚未落實，換地程序並未完成。

發展局表示，2021年3月，行政長官會同行政會議就鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段通過一項原址換地方案。政府其後一直積極按有關框架和申請人磋商詳細地契條款，但由於詳細地契條款及土地補價金額尚未落實，換地程序並未完成。

買賣不可涉未完成換地程序之政府地

有關原址換地是為了取代業權人原來於該處推展工業大廈發展項目。按照城市規劃委員會於2019年2月的許可，在按十足市值繳付地價後，業權人可在重新獲批地段進行海濱休閒、旅遊及商業發展，亦需要負責興建地段以外的公眾休憩用地和有蓋行人天橋，建築費用從地價中扣除。有關規劃許可有效期至2023年2月。

擬在換地後重新批出的地段部分現屬私人土地，部分則屬政府土地。一般而言，私人土地的買賣屬商業考慮，無需經過政府審批。但有關土地買賣不會亦不可涉及尚未完成換地程序的政府土地。

政府將聯繫新業權人 確定是否繼續原址換地

一般而言，如果擬進行原址換地的私人土地在業權方面有所變動，政府會與新業權人聯繫，確定新業權人是否有意繼續進行原址換地方案。如新業權人有意並提出申請，地政總署會按該換地方案與新業權人跟進，包括繼續跟進地契條款及土地補價金額。