內房禹洲集團傳5億沽堅道全幢服務式住宅　勁劈37%

市場消息透露，由內房禹洲集團（1628）持有的中環半山堅道48號全幢服務式住宅UPPER CENTRAL，市傳近日以約5億元易手，成交呎價約1.61萬元。若成交價屬實，即較去年叫價勁劈3億元或37%。

據了解，發展商去年已放售UPPER CENTRAL全幢，初時叫價約8億元。至近月再委託代理進行放售，叫價降至6.5億元。項目鄰近中環自動扶手電梯，樓高28層，6樓至30樓為住宅部分，提供82個開放式單位、3個兩房單位，實用面積約167至388平方呎；基座地下至2樓為商舖，5樓則為會所。

↓↓中環堅道48號UPPER CENTRAL↓↓

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物業近兩年一直用作收租

上述物業於2020年5月份才落成，同年9月曾委託代理推出招租，面積167平方呎的單位意向月租約1.4萬元起，呎租約80元至100元。翻查資料，禹洲地產早於2014年以3.74億元購入上述堅道48號舊樓物業，並自行重建，若計及建築成本，是次以5億元沽出物業，料需損手離場。

禹洲集團近年在港有不少投資，如2019年曾斥資近9億元買入中環中心58樓全層甲廈樓面，成交呎價約3.6萬元。不過，禹洲集團去年陷入債務違約危機，本月初禹洲集團曾公布已作出巨大努力積極管理債務風險，但仍面臨巨大壓力。