太極軒放售3幢市區服務式住宅　涉185伙

受疫情影響，酒店及服務式住宅生意大跌。主打服務式住宅市場的品牌太極軒，旗下3幢位於灣仔、西營盤及佐敦的服務式住宅物業現推出放售，合共涉及185伙。

放售物業包括灣仔區莊士敦道太極軒138（CHI138），提供107個住宅單位，面積290至2,400平方呎，包括開放式、一房、兩房、三房複式及頂層全層特色單位。

此外，還有太極軒120（CHI120），位於西營盤干諾道西120號臨海地段，物業一梯一伙設計，提供19個特色單位，每伙面積約1,050平方呎連露台。物業地下至三樓為商舖，合共約8,824平方呎，現租予咖啡室及健身中心。

餘下一項為太極軒314（CHI314），位於佐敦彌敦道314至316號，提供59伙，面積410至1,400平方呎，包括開放式、一房及兩房單位。

世邦魏理仕家族及私募投資辦公室執行董事兼主管周鎮邦表示，上述3項住宅物業，首次以組合形式一併推售，買家可選擇整個組合一併購入或商議購買個別物業。

高峰期在港擁5幢服務式住宅

翻查資料，太極軒在港曾擁有5幢服務式住宅物業，不過，在2019年8月先以1.83億元沽出油麻地上海街391號全幢，持貨十二年帳賺逾1.3億元。項目提供21伙，平均每伙成交價871.4萬元。

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