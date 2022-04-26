大角咀利奧坊．壹隅加推65伙　開放式戶折實入場561萬起

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅今（26日）首度加推，涉65伙，維持最高提供6%計算，折實入場售約561萬元起，屬開放式戶型。而整批折實平均呎價23,579元，較首批123伙的折實均價23,928元低1.5%。

今批逾七成單位折實低於650萬

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，加推的65伙，定價總值近4.54億元，折實總值近4.27億元。韓家輝指，扣除景觀樓層等因素，價單2號屬於原價加推，逾七成單位折實售價低於650萬元，預計最快今周落實銷售安排，下月初作首輪銷售。

韓家輝（右）指，預計利奧坊．壹隅5月初作首輪銷售。

參考價單2號涉65伙，包括3伙開放式、51伙一房、3伙一房連儲物室、8伙兩房，實用面積由208至382平方呎。 價單定價由596.9萬至998.2萬元，價單呎價由23,524元至29,082元。維持最高提供6%計，折實售價由561萬至938.3萬元，折實呎價約由22,113元至27,337元。全數折實售價低於1,000萬元，一律符合九成按保門檻。

利奧坊．壹隅至今累推兩張價單，合共188伙，佔全盤約31%。

利奧坊．壹隅提供614伙，標準戶設開放式至三房戶型，實用面積由206至447平方呎。另設34伙特色戶，包含開放式至三房戶，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。