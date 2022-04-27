首季樓價跌3.2%　代理：新一屆政府政策　將成下半年樓市風向標

差估署3月份私人住宅樓價指數報381.3點，按月再跌0.7%，連跌三個月，創十五個月以來新低；總結今年首季，樓價指數累跌3.2%，並較去年9月份歷史高位累跌4.22%。不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，疫情3月初已見頂，加上「財爺Plan」，樓價跌幅明顯收窄，次季可望完全收復首季失地。

陳海潮指，3月份差估署樓價指數，主要反映2月中旬至3月上旬市況，當時疫情仍然嚴峻，樓價跌幅較預期少，相信是受2月下旬預算案進一步放寬按保樓價上限，再配合3月初疫情觸頂，買家隨即加快入市所拉動，令樓價急速轉穩。

隨著近期疫情持續有改善，二手交投轉旺，業主顯著收窄議價空間、甚至反價，他相信下次公布的4月份樓價指數可望喘穩橫行，甚至錄得輕微升幅。

次季樓價可望收復首季失地

對於次季樓價走勢，陳海潮相信，隨首階段放寬限聚措施效應下，樓市氣氛進一步轉活，無論一手、二手市場均可受惠，料首季積聚的購買力將持續釋放，帶動5月及6月份整體樓市交投量價齊升，樓價指數大有機會在次季完全收復首季的失地。

至於全年樓價方面，陳海潮認為，只要疫情不再嚴重復發，相信下半年樓市趨向樂觀，樓價可望上升5%或以上，當中值得留意的因素是新一屆特區政府上任後的樓市政策，或可成為下半年樓市的風向標。