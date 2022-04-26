屯門官地流標　測量師：與限呎條款無關　或麵粉市場現轉弱信號

首幅設有面積下限280平方呎的官地、屯門青山公路 - 大欖段住宅用地於今日（26日）流標，為自2018年10月山頂文輝道豪宅地後、約三年半以來首度再有住宅官地流標。不少測量師認為，是次屯門大欖住宅地流標，與政府加入面積下限條款無關，估計主因為投資額太大，料發展商較難計數。而且是次發展商全以獨資競投，致令出價保守。

華坊梁沛泓：「麵粉市場」轉弱信號

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，是次屯門大欖住宅地流標，並非政府為地皮設有最低單位面積要求，他相信問題在於地盤中間存在油站，而且區內有大量新盤供應所致，他認為，近月多個市建局項目及政府工商業地的中標價，均貼近市場估計下限，或反映了「麵粉市場」轉弱的信號。

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦認為，流標主因並非面積下限條款，而是項目規模太大，他指，本身估計地皮每呎樓面地價約6,300元，若加上建築成本，每呎總成本高達1.13萬元。不過目前區內二手成交呎價約1.3至1.4萬元，而一手則為約1.5萬元，估計發展商較難計數，故出價傾向保守。

張翹楚：欠集體運輸 規劃上算「孤兒仔」

對於地產商是否睇淡後市，他則不同意，並認為是純粹計數問題，又指該區沒有大型集體運輸，規劃上算是「孤兒仔」，目前各大發展商手頭上有充足土地儲備，並不急於吸納地皮。此外，是次入標財團全部均以獨資形式競投，故出價或傾向保守。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明則認為，此幅屯門地的規模較大，附近供應亦較多，而本財政年度尚有多幅住宅地皮可以供發展商考慮，故不排除發展商暫時採觀望態度，相信對後市睇法仍然樂觀。

對上一幅住宅官地流標，已是2018年10月的山頂文輝道豪宅地，政府在兩年後「一拆二」重推招標，成功售出。若計及港鐵項目，對上一幅流標的住宅地則為去年11月的港鐵東涌配電站項目，當時有指是地皮補地價要求過高，以及工程技術難度高而導致流標。