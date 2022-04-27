差估署3月樓價指數按月跌0.7％　連跌三個月　創15個月新低

首季私樓樓價續下跌，差估署今日公布，3月份私人住宅樓價指數報381.3點，按月下跌2.7點或0.7%，已連跌三個月，創下十五個月新低。而首季樓價累積下跌3.2%，換言之，去年全年錄得的樓價升幅大部分已蒸發。

按戶型劃分，大單位的跌幅較多，如D類單位（面積1,076至1,721平方呎）按月跌2.27%，報310.4點；而面積最大的E類單位（面積1,722平方呎或以上）報296.4點，按月跌1.46%，惟E類單位成交宗數少於20宗。兩類大單位的按季跌幅分別為6.4%及3.6%。

D類、E類大單位跌幅較急

中小型單位方面，最細的A類單位（面積431平方呎或以下）報420.3點，按月回落0.99%，而C類單位（面積753至1,075平方呎）按月則挫0.85%，報337點。至於B類單位（面積431至752平方呎）跌幅最少，按月輕微回落0.38%。報370點。

至於A類、B類及C類三類中小型單位的按季跌幅，分別為3.4%、3%及2.6%。

租金指數連挫6個月 首季跌2.13%

至於上月私樓租金指數亦下跌，3月報178.8點，按月跌0.56%，連續六個月下跌，當中首季累挫2.13%。

五類戶型的租金水平全數按月下跌，A類、B類及C類單位的3月租金指數報195.1點、177.6點及156.9點，按月回落0.31%、0.67%及0.7%；至於D類及E類大單位，上月租金指數報149.9點及140.3點，分別按月減少0.99%及0.43%。

而以首季作結，五類戶型租金指數同樣全面下跌，其中A類、B類及C類單位租金指數按季跌2.5%、2.42%及0.95%；而D類及E類大單位租金指數按季跌0.73%及0.92%。